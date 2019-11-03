В Киево-Печерской лавре взорван Успенский собор

Успенский собор Киево-Печерской лавры строили в 1073–1089 годах зодчие из Константинополя. Закладка Великой Успенской церкви состоялась в лето 1073 года от Рождества Христова, в дни благоверного князя Святослава, сына Ярослава. Строительство и отделка сопровождались многими чудесами. Торжественное освящение собора прошло 14 августа 1089 года. Законченный храм вызвал неописуемый восторг современников. Сооружение было настолько удачным, что вызвало на Руси целый ряд подражаний. Владимир Мономах выстроил подобную церковь в Ростове Великом, такую же церковь возвел Юрий Долгорукий в Суздале.

На этом закончилась безмятежная жизнь Успенского собора, и он вступил на тернистый путь, сложенный из постоянных нападений врагов, разрушений и восстановлений из пепла и руин. Грабили его половцы и татаро-монголы. Не меньше их приложили к грабежу руку и православные князья, враждовавшие между собой, и порой не менее алчные, чем батыевы орды.

Восстанавливали же его и укрепляли разные люди. Даже в мирное время собору приходилось нелегко, он требовал постоянного обновления и реставрации. Более всего поддавались губительному влиянию времени живописные фрески. В разные годы их восстановлением занимались профессиональные иконописцы, художники и даже монахи-самоучки.

В 1917 году церковные ценности перешли в ведение Всеукраинского комитета по охране памятников. Во время голода в Поволжье часть драгоценных реликвий Успенского собора была изъята и продана с целью приобретения продовольствия для голодающих. С 1929 года Печерский монастырь перестал существовать как общежительская община, обитель была закрыта.

В истории собора вновь наступили черные дни, для него пришла эпоха, которую наиболее характеризуют слова: обнищание, запустение, обветшание. Собор был обречен на медленное разрушение или, в лучшем случае, в нем могли устроить музей атеизма и религии. В период немецкой оккупации Киева, 3 ноября 1941 года, был взорван Успенский собор. Существует несколько версий: собор был взорван фашистами; агентами НКВД; партизанами, намеревавшимися уничтожить посещавшего его президента Словакии Тисо. Есть фотография взрыва, заранее производилось отселение, рассматривались политические последствия.

В 2000 году Успенский собор был восстановлен.

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