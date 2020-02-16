Родился писатель Николай Лесков

Русский писатель-прозаик Николай Семёнович Лесков появился на свет (4) 16 февраля 1831 года, в небольшом селе Горохово Орловской губернии. Его отец, выходец из духовенства, служил в палате по уголовным делам.

Начальное образование Лескову дали богатые родственники, а в 1841 году он стал учиться в гимназии. Не окончив обучения, он начал работать писцом в уголовной палате. С 1857 года он перешел в компанию богатого родственника А.Шкотта.

Первые печатные рассказы писателя стали выходить в газетах и журналах с 1859 года. В 1864 году увидел свет первый роман Лескова «Некуда», в 1870 году вышел роман «На ножах». Лучшими произведениями писателями, принесшими ему известность, стали повести «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) и «Левша» (1881). Прозвище героя последней повести – русского мастера, подковавшего блоху – стало нарицательным. Лесков являлся хорошим знатоком жизни простого народа, как бытовой, так и духовной.

Лесков легко стилизовал свои произведения под язык 18 века, слыл мастером красочных описаний, но в то же время его произведения полны изысканной простоты, которая является признаком большого писательского мастерства.

Когда ему было около шестидесяти лет, он заболел астмой и сильно страдал от ее приступов. Умер Николай Семёнович Лесков (21 февраля) 5 марта 1895 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Волковом кладбище.

Источник