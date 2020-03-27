Родился Квентин Тарантино

Американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Квентин Джером Тарантино родился 27 марта 1963 года в Ноксвилле (штат Теннеси, США). С самого рождения он был связан с кино – его назвали в честь главного героя сериала «Gunsmoke» («Пороховой дым») Квинта Аспера. Став взрослым, он взял другое имя – Квентин.

Детство мальчика прошло на юге Лос-Анджелеса, где его мать вышла замуж за музыканта. Когда Квентину было восемь лет, он стал регулярно ходить в кино, не пропуская ни одной премьеры. В шестнадцать лет он пошел работать в видеоархив, где имел доступ к любому фильму. С этого же времени Тарантино стал ходить на курсы актёрского мастерства, и тогда он понял, что главное в успехе любого кино – это сюжет. В 1986 году он написал первый сценарий и начал съемки любительского фильма «День рождения моего лучшего друга», но до конца их не довёл.

Решив перебраться поближе к кино, Тарантино устроился в Голливуд уборщиком. В 1988 году он принял участие в шоу двойников в роли Элвиса Пресли. Продолжая писать сценарии, он продает некоторые из них, чтобы снять собственный фильм. Этим фильмом стали «Бешеные псы», премьера которого состоялась в 1992 году.

В 1994 году на экраны вышел фильм «Криминальное чтиво», который имел феноменальный успех. Этим фильмом была начата новая эпоха в истории независимого кино. Фильм был удостоен многих наград, среди которых Оскар в категории «Лучший сценарий» и Золотая Пальмовая ветвь Каннского фестиваля в 1994 году.

Кроме этих фильмов Тарантино снял другие кассовые киноленты: «Убить Билла» и «Убить Билла-2», «Город грехов», «Доказательство смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый» (за сценарий к которому Тарантино получил своего второго Оскара), «Омерзительная восьмерка», «Однажды в… Голливуде» и другие. Многие из его картин были удостоены различных кинематографических наград.

В настоящее время Квентин Тарантино снимается в кино как актер, продолжает писать сценарии, а также активно участвует в работе различных международных кинофестивалей. Например, в 2004 году он являлся председателем жюри основной конкурсной программы на Каннском кинофестивале, а в 2010-м был председателем жюри основного конкурса 67-го Венецианского кинофестиваля.

Сегодня офицер и командор французского ордена Искусств и литературы, обладатель звезды на Голливудской аллее славы – Квентин Тарантино продолжает свою успешную кинокарьеру, он полон планов и творческих идей.

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