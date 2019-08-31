Родился Алексей Брусилов

Русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог Алексей Алексеевич Брусилов родился 31 августа 1853 года в Тифлисе (сегодня – Тбилиси), в семье военного офицера. Ранее детство будущего военачальника пришлось на трагические для России годы – в октябре началась Крымская война. А когда мальчику было шесть лет, умер его отец. Вскоре от туберкулеза скончалась и мать, после чего маленького Алексея и его младших братьев взяли на воспитание тетка Генриетта Антоновна Гагемейстер. Не имея своих детей, родственница и ее супруг Карл Максимович, смогли заменить мальчикам родителей.

Получившего превосходное домашнее образование Брусилова зачислили в элитный Пажеский корпус, откуда он был выпущен в 1872 году прапорщиком в 15-й драгунский Тверской полк, шефом которого являлся великий князь Николай Николаевич-старший. Поэтому офицерам приходилось испытывать на себе высочайшее внимание брата императора Николая I. Довольно часто оно сказывалось и на их продвижении по службе.

Отличившийся в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, где Брусилов заслужил три боевых ордена, он продолжил службу в офицерской кавалерийской школе Петербурга. Продвинувшись в чине до полковника, он назначается замначальника этого заведения. В 1901 году по протекции сына шефа Тверского драгунского полка – командующего гвардии великого князя Николая Николаевича-младшего – Брусилов получил звание генерал-майора, а год спустя занял пост начальника школы.

Столь быстрый карьерный рост вызывал негативные оценки среди соратников Брусилова по генеральскому обществу. В условиях такой критики Брусилов решает вернуться в действующую армию. В результате в 1906 году он получает в командование 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию и возвращается на строевую службу. Однако Брусилов стремится получить направление именно в полевые войска, и спустя три года начинает руководить 14-м армейским корпусом, который тогда был расквартирован в Варшавском военном округе.

В начале Первой мировой войны Брусилова назначили командовать 8-й армией, а в марте 1916 года он стал главнокомандующим Юго-Западным фронтом. «Брусиловским прорывом» называют наступление войск Юго-Западного фронта, которое принесло русской армии наибольший успех. Однако блестящий маневр не смог получить дальнейшего стратегического развития.

Во время Февральской революции 1917 года Алексей Алексеевич поддержал смещение Николая II и создание Временного правительства, которое назначило генерала от кавалерии Брусилова Верховным Главнокомандующим русскими армиями. Однако провал июньского наступления и распоряжения о подавлении призывов к неисполнению боевых приказов привел к тому, что Брусилова заменили на Л.Корнилова.

В конце лета 1917 года, когда Корнилов принял решение выдвинуть часть войск на Петроград, чтобы установить в городе режим военной диктатуры, Брусилов отказался его поддержать. Не имея интереса к политике и не желая быть причастным к партийным интригам, он подал в отставку и переехал в Москву. Известие об Октябрьской революции также не тронуло военачальника. Однако, во время боев в Москве Алексей Алексеевич получил тяжелое ранение во время артиллерийского обстрела и долго лечился, живя затворником.

В 1918 году Брусилов, как бывший генерал царской армии, был арестован ВЧК. Но благодаря ходатайству его сослуживцев, которые перешли служить в Красную Армию, вскоре освобожден. В это время сын Брусилова, который сражался на фронтах Гражданской войны в рядах РККА, трагически погиб. Как считают историки, видимо это событие подтолкнуло военачальника добровольно вступить самому в Красную Армию в 1920 году.

Учитывая большой стратегический и преподавательский опыт бывшего генерала, его назначили председателем Особого совещания при главнокомандующем всеми вооруженными силами РСФСР, которое занималось разработкой рекомендаций по укреплению войск, руководил комиссией по организации допризывной кавалерийской подготовки.

В 1922 году Брусилов, получив должность главного кавалерийского инспектора РККА, усиленно занялся возрождением русской кавалерии. На этом посту он проработал вплоть до своей кончины. Также, с 1924 года, состоял при Реввоенсовете для выполнения особо важных поручений. Скончался выдающийся военачальник Алексей Алексеевич Брусилов 17 марта 1926 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище в столице.

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