Манифестом Екатерины II ликвидирована Запорожская Сечь

Общественно-политическая и военная организация украинского казачества Запорожская Сечь долго сохраняла относительную автономию в Российской империи, поскольку играла видную роль в ее войнах с Турцией и Крымом.

После воссоединения Украины с Россией (1654), на Запорожье были распространены привилегии, которыми пользовались другие российские казачьи войска. Запорожское казачество защищало южные границы России, но одновременно и укрывало беглецов, прятавшихся на Сечи от преследования царских властей.

Правительство Екатерины II вынуждено было терпеть казацкую вольницу, пока нуждалось в ее помощи для борьбы с турками и татарами. Однако, после победы в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов, царское правительство перестало нуждаться в сохранении Сечи. Кроме того, во время Крестьянской войны 1773-1775 годов, когда против режима Екатерины II выступила повстанческая армия Емельяна Пугачева, на Запорожье произошли антиправительственные волнения.

В итоге, после победы царизма над «Пугачевщиной», манифестом Екатерины II от 14 августа 1775 года «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии», Запорожская Сечь была ликвидирована.

Земли запорожцев стали раздавать русским и украинским помещикам, а местное население закрепощалось или превращалось в государственных поселян. Многие казаки бежали в турецкую Добруджу, где основали Задунайскую Сечь и числились на султанской службе.

В 1787 году из бывших запорожцев, оставшихся в российском подданстве и живших близ турецкого пограничья на Южном Буге, было образовано Черноморское казачье войско. Но в 1792–1793 годах, после новых побед России над Турцией, его отряды были переселены на Северный Кавказ, где возникло кубанское казачество.

Источник: https://www.calend.ru/events/3021/