К Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9»

Первые автоматические межпланетные станции, запускаемые к Луне, имели весьма скромную задачу: развить достаточно высокую скорость и пролететь достаточно близко к Луне, чтобы передать максимум информации.

ВВС США провалили первые три попытки запустить к Луне АМС «Пионер» в августе, октябре и ноябре 1958 года. Но, в конечном счете, армии США удалось обеспечить пролет космического аппарата на некотором расстоянии от Луны. Произошло это лишь после аналогичного успеха СССР.

В 1959 и 1960 годах НАСА предпринимало попытки запуска еще пяти более тяжелых АМС «Пионер» с выступающими панелями солнечных элементов. Однако все носители «Атлас-Эйбл» потерпели аварии либо при статических огневых испытаниях, либо при запуске.

В 60-х годах 20 века НАСА приступило к совершенно новой программе разработки существенно более крупного стандартизированного космического аппарата, способного выполнить детальные исследования Луны и планет. Программа именовалась «Рейнджер» и первоначально предусматривала осуществление пяти полетов: двух испытательных и трех эксплуатационных.

После реконструкции системы в июле 1964 года был запущен аппарат «Рейнджер-7», полет которого в отличие от предшествующих стал выдающимся успехом. Его результатами стали более 4300 высококачественных телевизионных изображений Луны, полученных перед контактом с поверхностью. А в начале 1965 года был запущен «Рейнджер-8», который передал свыше семи тысяч изображений лунной поверхности.

21 марта 1965 года к Луне была запущена АМС «Рейнджер-9» (Ranger 9). Спустя три дня аппарат врезался в лунную поверхность в кратер Альфонса. А за 19 минут до падения началась передача на Землю фотографий поверхности Луны. В итоге было передано 5814 кадров, первый кадр сделан на высоте 2363 километров, последний – непосредственно перед падением. Американские телекомпании транслировали полученные изображения в прямом эфире.

Источник