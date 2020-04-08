День сотрудников военных комиссариатов в России

Ежегодно 8 апреля в Вооруженных Силах России отмечается профессиональный праздник — День сотрудников военных комиссариатов, в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы. Одной из главных задач была подготовка населения к введению обязательной воинской повинности.

В первые годы Советской власти на территории Советской республики было образовано 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов. На сегодняшний день, по данным Минобороны РФ (на 2018 год), в 85 субъектах РФ функционируют 84 военкомата, в состав которых входят более 1,5 тыс. отделов по муниципальным образованиям. А 8 апреля считается днем рождения военных комиссариатов.

С 1993 года значительно расширился круг задач, выполняемых сотрудниками военкомата. Теперь военный комиссариат, в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, наряду с организацией призыва в Вооруженные Силы и постановкой на учет рядовых и офицеров запаса, а также техники, находящейся на территории района, выполняет целый ряд задач социального плана.

Указом Президента Российской Федерации № 1132 от 1 сентября 2007 года «Об утверждении Положения о военных комиссариатах» четко определены основные задачи военных комиссаров.

У работников военкоматов нет второстепенных задач, будь это подготовка и проведение мобилизации; организация и ведение воинского учета; организация учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации; организация морально-психологической работы или организация и проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан; извещение членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении военной службы.

Уже целый век военные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития Вооруженных Сил, внесли и продолжают вносить достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.

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