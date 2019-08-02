День рождения художника Виктора Иванова

Советский и российский живописец, педагог, Почётный гражданин Рязанской области (2005) Виктор Иванович Иванов родился 2 августа 1924 в Москве. Академик АХ СССР (1988; член-корреспондент 1978). Народный художник СССР (1990). Лауреат Государственной премии СССР (1968), Государственной премии РСФСР им. Репина (1989) и Государственной премии РФ (1996). Член СХ СССР с 1951 года.

Биография

До 1939 года учился в изостудии центрального Дома пионеров (мастерская В. А. Воронина и А. М. Михайлова). В 1939—1944 гг. обучался в Московской средней художественной школе при МГХИ им. В. И. Сурикова (мастерская профессора В. В. Почиталова). В 1945—1950 гг. Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (мастерская профессора, народного художника СССР, академика А. М. Грицая). С 1950 года активный участник московских, республиканских, всесоюзных выставок. В 1950—1952 гг. преподавал в Московской средней художественной школе.

С 1951 года — член Союза художников СССР. В 1957 году начал работу над произведениями, посвященными людям Рязанщины. В 1957—1967 гг. работал над большим циклом «Русские женщины»: «В годы войны!» (1958—1967), «Рязанские луга» (1962—1971), «Полдник» (1963—1966), «Уборка картошки» (1967). В 1959—1962 гг. — творческая поездка в Египет, Сирию, Италию, Кубу, Мексику.

В 1968—1981 гг. являлся секретарём правления Союза художников РСФСР. В 1988 году избран действительным членом Академии художеств СССР.

В 2004 году в Рязани при Рязанском художественном музее была открыта галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская».

Автор многочисленных жанровых картин из деревенской жизни. Его работы отличаются монументальностью образных решений, острой выразительностью композиционных построений, суровостью колорита. Персональные выставки Виктора Иванова проходили в Москве в 1976, 1982, 1995, 1998, 2016 гг. Работы Иванова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Киевском музее русского искусства, Рязанском областном художественном музее, и многих других музеях и галереях России и мира, а автопортрет художника с 1983 года находится в галерее Уффици (Флоренция).

Награды

Орден Почёта (2000) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами

Орден Дружбы (1995)

Народный художник СССР (1990)

Народный художник РСФСР (1976)

Заслуженный художник РСФСР (1968)

Государственная премия СССР (1968) — за картины «Семья. 1945 г.» (1958—1964), «На покосе. В шалаше» (1961) и «Полдник» (1964—1966)

Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1989) — за картины «Похороны в Исадах» (1962—1983), «Ледоход» (1987)

Государственная премия Российской Федерации (1996) — за серию живописных произведений, представленных на персональной выставке в Российской академии художеств в 1995 году

Золотая медаль АХ СССР (1985)

Серебряная медаль АХ СССР (1963)

Почётный гражданин Рязанской области (2005)

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