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День молодежи России

Алексей Агеев
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День молодёжи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодёжи». А с инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодёжных объединений.

Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 1993 года он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый Президент России перенёс празднование Дня молодёжи на 27 июня.

Российская молодёжь, по данным на 2014 год, — это 33,2 миллиона граждан в возрасте от 14 до 30 лет (то есть примерно четверть населения страны).

Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но ещё и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, учёные, скоро будут определять пути развития государства.

В России очень многое делается для того, чтобы молодёжь имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики. Разработана и осуществляется молодёжная политика. Государство поддерживает молодые семьи.

Расширяются возможности для получения среднего, высшего, специального образования. Широкое развитие получили юношеские и молодёжные клубы и центры. Большое внимание уделяется снижению молодёжной безработицы. Уверены, что молодые граждане России станут истинными патриотами Родины.

Свой праздник они отмечают от всей души, веселятся и организуют всевозможные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Органам исполнительной власти российских регионов также рекомендовано инициировать и помогать в организации и проведении всевозможных мероприятий и акций, посвященных празднику, а средствам массовой информации — всё это широко освещать.

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