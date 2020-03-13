139 лет назад убили российского императора Александра II

Император Александр II вошел в историю России как Освободитель и Реформатор. Бомба, брошенная народовольцем, оборвала его жизнь в один из самых значительных моментов в судьбе царя и всей страны.

Старший сын сначала великокняжеской, а с 1825 года – императорской четы Николая I и Александры Федоровны, Александр получил хорошее образование. Его наставником был Жуковский, который стремился воспитать в будущем монархе человека просвещенного, дарующего своему народу разумные законы, монарха-законодателя.

Личность наследника престола формировалась, конечно, и под влиянием отца, который хотел видеть в сыне «военного в душе». Естественно, оба эти влияния оставили глубокий след в характере, склонностях, мировосприятии наследника и отразились в делах его царствования.

В 1855 году Александр вступил на престол. Наследие он получил тяжелое: ни один из кардинальных вопросов 30-летнего царствования его отца решен не был, к тому же в Крымской войне Россия потерпела поражение. Первым из важных решений Александра II было заключение Парижского мира в марте 1856 года. С воцарением Александра наступила «оттепель» в общественно-политической жизни России.

Также в первые годы его царствования были одержаны решительные победы в Кавказской войне. Позже, после долгого сопротивления он решился на войну с Турцией. В тоже время реформы продолжались, но вяло и непоследовательно, почти все деятели реформ за редким исключением получили отставку.

На Александра II было совершено несколько покушений. Попытки были совершены польским эмигрантом Березовским в 1867 году в Париже, Соловьевым в 1879 году в Петербурге, а в августе 1879 года исполнительный комитет «Народной воли» принял решение об убийстве Александра (попытка взрыва императорского поезда под Москвой в декабре 1879 года, взрыв в Зимнем дворце, произведенный Халтуриным в феврале 1880 года).

Для охраны государственного порядка и борьбы с революционным движением была создана Верховная распорядительная комиссия. Но ничто не смогло предотвратить его насильственной смерти.

13 марта 1881 Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. Он погиб как раз в тот день, когда решился дать ход конституционному проекту М.Т. Лорис-Меликова.

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