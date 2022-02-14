В Ермишинском районе поймали пьяного 42-летнего водителя «УАЗ»

На улице Профсоюзной посёлка Ермишь Рязанской области полиция остановила 42-летнего мужчину, который управлял автомобилем «УАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-службы УМВД России по региону.

Освидетельствование показало у водителя 0,549 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили мужчину от управления транспортом, составили на него административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

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Нарушителю грозит штраф 30 000 рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.