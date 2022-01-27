В Думе предложили сажать чиновников за нападения собак на людей

Уголовные дела на чиновников нужно заводить уже по факту присутствия в населенных пунктах беспризорных опасных животных, а не после трагедий с их участием, считает председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» и лидер фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов.

«Жуткая трагедия произошла в забайкальском селе Домна, где погибла 7-летняя девочка. Но что этому предшествовало? Неоднократные жалобы местных жителей чиновникам по поводу стай бездомных собак, плодившихся среди гор неубранного мусора, – напоминает лидер партии. – А стоило случиться непоправимому, тут же, за выходные убрали с улиц и собак, и мусор. Почему нужно было ждать, пока погибнет ребенок? И что делать жителям других сел, районов и городов, где сейчас творится такой же бардак?»

На фоне трагедии власти Забайкалья и чиновники в ряде других регионов заявили о необходимости менять профильный федеральный закон, устанавливающий схему обращения с бездомными животными по принципу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск).

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«В том же Забайкалье с ситуацией не справлялись, и когда новый закон «не мешал». В 2015 году здесь произошло аналогичное ЧП – бездомные собаки растерзали 9-летнего мальчика. Дело не в законе, а в его исполнении, – указывает Сергей Миронов. – В ряде регионов этот закон откровенно игнорируется, и именно там возникают проблемы. А, например, в моем родном Санкт-Петербурге схема ОСВВ работала задолго до принятия закона, с 2005 года. При минимальных бюджетных затратах и с максимальным участием волонтеров и общественников проблема бездомных животных в городе решается».

Он отметил, что опыт Петербурга успешно применяют и в Нижнем Новгороде с 2014 года.

«Очевидно, что когда нет коррупции, есть политическая воля и поддержка властями гражданской инициативы, закон исполняется и работает. А там, где он не исполняется, нужно заводить на ответственных чиновников уголовные дела и сажать за халатность. Причем, не после трагедий, а до – когда на улицах только появляются стаи агрессивных безнадзорных животных, и идут первые жалобы жителей», – сказал Сергей Миронов.

Следственный комитет возбудил дело о халатности по ситуации в Забайкалье. Также ведутся проверки в ряде других регионов.