В ДТП на трассе Спас-Клепики – Рязань пострадала 6-летняя девочка

Вечером 1 марта на трассе Спас-Клепики – Рязань в результате столкновения Mitsubishi Pajero и Renault Sandero пострадали водитель Renault и 6-летняя пассажирка, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

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ДТП случилось около 16:25 на 63-м километре автодороги Спас-Клепики – Рязань.

Предварительно установлено: водитель 1966 года рождения на Mitsubishi столкнулся с Renault под управлением мужчины 1975 года рождения.

В результате аварии водителю Renault, его пассажирке 2016 года рождения потребовалась помощь медиков.

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По факту случившегося полицией проводится проверка.