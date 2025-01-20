В ДТП на Московском шоссе пострадали два человека

В Рязани 17 января на Московском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает госавтоинпекция Рязанской области в телеграм-канале.

Примерно в 14:20 столкнулись «Рено Логан» и «Лада Приора». За рулем первой находился 20-летний рязанец. «Ладой» управлял 18-летний юноша.

Водитель автомобиля «Лада Приора» и его 17-летний пассажир получили травмы. Им понадобилась медицинская помощь.

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Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всего с 17 по 19 января в Рязанской области зарегистрировано 78 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Из них 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.