В День учителя в РГУ торжественно открыли мемориальную доску почётному гражданину Рязани А.П.  Лиферову

В среду, 5 октября, в День учителя, во внутреннем дворе главного корпуса РГУ им. С.А. Есенина в Рязани состоялся праздник, на который пришли ветераны университета, руководство вуза, представители власти, почётные гости, студенты.

Особую торжественность момента участники ощутили в связи с важным для истории университета событием. На фасаде здания открыта мемориальная доска в честь ректора и президента РГУ им.С.А.Есенина, академика Российской Академии образования, почётного гражданина города Рязани Анатолия Петровича Лиферова.

Он был бессменным руководителем вуза 21 год. Под его научным руководством было защищено 26 кандидатских и 11 докторских диссертаций.

На церемонии открытия присутствовали родственники, а почётное право открытия доски было предоставлено сыну – Руслану Лиферову, и и.о. ректора РГУ Олегу Сулице.

Перед собравшимися также выступил генеральный директор «7info» Алексей Жеглов – выпускник РГУ 1996 года. Он процитировал слова Анатолия Петровича, взятые из интервью, которое Лиферов дал нашему изданию накануне 80-летия.

– Когда твой мозг освобождён от повседневной рабочей суеты, безотлагательной необходимости принятия каких-то решений, реализации намеченных планов, в памяти остаётся много места для воспоминаний и осмысления пройденного. Я люблю свой университет, ставший частью моей жизни, и желаю ему благоденствия и процветания! У коллектива для этого необходимый потенциал есть! Надо только разумно его использовать!

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