В четырех рязанских детсадах отключили отопление

В Рязани 10 января с 16:00 до 20:00 прекращена подача отопления на некоторых улицах. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

Причиной отключения стали ремонтные работы запорной арматуры в тепловой камере. Теплоноситель перекрыли по следующим адресам: