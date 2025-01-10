В четырех рязанских детсадах отключили отопление

В Рязани 10 января с 16:00 до 20:00 прекращена подача отопления на некоторых улицах. Об этом сообщает МУП «РМПТС».
Причиной отключения стали ремонтные работы запорной арматуры в тепловой камере. Теплоноситель перекрыли по следующим адресам:
- ул. Матросова, д. 2А, 2Б, 3, 5/7;
- ул. Телевизионная, д. 2, 2А, 2Б, 3/1;
- ул. Халтурина, д. 1А, 1/1, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 5А, 9; ул. Ломоносова, д. 1, 3, 5,9, 9 к.1;
- Куйбышевское шоссе, д. 4/1, 6, 8, 10/2;
- ул. Бабушкина, 3, 5, 7/4;
- школа № 11,
- детские сады № 19, 69, 77, 78.