powder

В Чебоксарах на набережной обнаружили женщину без трусов

Жительница Чебоксар уснула на Московской набережной без трусов, обратил внимание прохожий.

Ролик с участием девушки опубликован в группе «Про Город Чебоксары» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что она лежала на бетонной части набережной между берегом и дорогой.

«Она решила устроить нудистский пляж, так сказать, показать пример всем. Видимо, энтузиастку припекло на солнце», – пояснил горожанин.

Очевидец отметил, что не стал будить женщину и вызывать полицию или медиков, что не тревожить ее сон. По его мнению, горожанка могла уснуть из-за повышенной температуры окружающего воздуха.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7