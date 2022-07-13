В Чебоксарах на набережной обнаружили женщину без трусов

Жительница Чебоксар уснула на Московской набережной без трусов, обратил внимание прохожий.

Ролик с участием девушки опубликован в группе «Про Город Чебоксары» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что она лежала на бетонной части набережной между берегом и дорогой.

«Она решила устроить нудистский пляж, так сказать, показать пример всем. Видимо, энтузиастку припекло на солнце», – пояснил горожанин.

Очевидец отметил, что не стал будить женщину и вызывать полицию или медиков, что не тревожить ее сон. По его мнению, горожанка могла уснуть из-за повышенной температуры окружающего воздуха.