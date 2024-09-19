В центре Рязани 10-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

Вечером в среду, 18 сентября, из окна на третьем этаже жилого дома на улице Урицкого в Рязани выпала 10-летняя девочка.

При падении ребёнок остался жив, но получил серьёзные травмы. По информации ya62.ru, у школьницы зафиксированы открытый перелом левой голени, закрытый перелом правого плеча, травма головы, ушиб грудной клетки. В сопровождении отца пострадавшая доставлена в ОДКБ.

Проверку по факту инцидента проводят сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Рязанской области.

Причины падения ребёнка неизвестны.