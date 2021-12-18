В БСМП прошла конференция, посвященная малоинвазивным технологиям в урологии

17 декабря в Больнице скорой медицинской помощи прошла конференция с мастер-классом, главной темой которой стали малоинвазивные технологии в урологии. Конференция с мастер-классом проведены в смешанном формате: как непосредственно в конференц-зале и операционных БСМП, так и в результате многочасовой трансляции на сайте URO.TV.

Всего на конференции было представлено 3 федеральных округа России, в том числе 5 регионов Центрального Федерального округа, более 500 участников, проведено 5 операций и сделано 7 докладов. Конференцию приветствовали Министр здравоохранения Рязанской области А.А. Прилуцкий и проректор РязГМУ им. И.П. Павлова О.М. Урясьев.

Организаторами конференции выступили кафедра урологии с курсом хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством здравоохранения Рязанской области и Урогинекологическим центром в ГБУ РО «Городская клиническая больница №11».

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В рамках конференции специалисты обсудили важные вопросы диагностики и малоинвазивного лечения урологических заболеваний, а также продемонстрировали в режиме онлайн-трансляции из операционных БСМП особенности использования новейших разработок для лечения недержания мочи как у мужчин, так и у женщин; оперативные вмешательства при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, технологии малоинвазивной перкутанной хирургии почки и др.

Центральным событием конференции стал мастер-класс доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ, президента Российского общества по эндоурологии и новым технологиям, единственного в России обладателя награды Международного общества урологов — Алексея Георгиевича Мартова. На конференции в режиме «live surgery» («живая хирургия») были продемонстрированы новейшие методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы с использованием биполярной энуклеации; лечение мочекаменной болезни миниперкутанной нефролитолапаксией и микроперкутанной нефролитотрипсией; установка системы i-Stop при недержании мочи у мужчин и женщин.

Профессор Алексей Мартов отметил, что такой комплексный формат мастер-класса уже доказал свою эффективность при обмене опытом в области эндоскопической хирургии, и пожелал рязанский хирургам-урологам новых успехов.

«Мы уверены, что наша конференция послужит дальнейшему развитию отечественной медицины в области малоинвазивной урологии. Очень важно, что участники встречи, познакомившись с опытом ведущих урологов и хирургов, смогут реализовать его в деятельности российских региональных медицинских центров», — подчеркнул заведующий кафедрой урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ, главный врач БСМП Виктор Филимонов.