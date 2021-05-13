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Четверг, 13 мая, 2021
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В Брянске назревает суд из-за эпатажного рэпера Моргенштерна

Никита Брыкин
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Журналист Александр Чернов пригрозил брянскому блогеру Александру Турыкину судом из-за рэпера Моргенштерна, пишет портал «Брянские новости».

Ранее блогер потребовал оградить детей от песен Моргенштерна. По его мнению, в творчестве эпатажного музыканта содержатся призывы к насилию.

В ответ Чернов назвал Турыкина «чудиком-радикалом». Реакция блогера не заставила себя ждать – тот поспешил назвать оппонента «госдеповским выкормышом».

Также блогер утверждает, что журналист сотрудничал с телеканалом «Белсат», который финансируется Польшей. В итоге Чернов пригрозил Турыкину обращением в суд.

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