В Борках провели тренировочную эвакуацию на случай весеннего половодья

31 марта в поселке Борки провели тренировку по эвакуации населения на случай паводка и ликвидации его последствий, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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В ней приняли участие члены оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители структурных подразделений администрации города, представители министерства здравоохранения Рязанской области, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани», МУП «УРТ», ГИБДД по Рязанской области.

Во время учений последовательно отрабатывались все этапы, включая получение информации о происшествии, оповещение жителей, мониторинг обстановки, оказание помощи условно пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.

После тренировочной эвакуации колонна направилась в пункт временного размещения, который развернули на базе МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь». Здесь была проверена укомплектованность пункта оборудованием, спальными местами, предметами первой необходимости в случае ЧС.

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В ходе учений члены оперативного штаба проконтролировали организацию горячего питания для эвакуируемых в столовой № 21, уточнили запасы продовольствия.

Как сообщили в МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани», всего к тренировке привлекались 31 человек личного состава и 10 единиц техники.

В ходе учений все подразделения показали высокий уровень подготовки, отработали взаимодействие органов управления и спасательных служб при ликвидации происшествий, связанных с пропуском весеннего половодья на территории города Рязани.