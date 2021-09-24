В Белгородской области назначили новую выплату пенсионерам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о ежемесячной выплате для пенсионеров-педагогов с государственными наградами или почетными званиями в сфере образования, пишет Бел.Ру.

Право на получение выплаты имеют неработающие пенсионеры, которые проживают на территории региона.

Согласно нововведению, речь идет о таких званиях, как Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник физической культуры» и других.

Также для получения денежных средств нужно не работать в образовательной организации после назначения пенсии.

Сумма ежемесячной выплаты составит 3450 рублей с учетом НДФЛ. Для получения средств белгородцев призывают предоставить соответствующие документы в региональный департамент образования.