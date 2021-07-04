В Белгороде поделились удручающими впечатлениями от ковид-госпиталя

- Advertisement -

Жительница Белгорода Юлия Немчинова рассказала в социальной сети «ВКонтакте» о приемном отделении ковид-госпиталя, куда она привезла маму.

По словам автора публикации, врачи принимают пациентов только с подозрением или подтвержденным COVID-19. При этом людям приходится ждать по четыре часа, поскольку скорые приезжают каждые 10-15 минут.

«Многие в тяжелом состоянии, на носилках и каталках. Люди в основном старшего возраста. Врачи приемного отделения на пределе возможностей», – высказалась Немчинова.

Она привела подробности разговора с молодым врачом, у которого были видны следы крови на переносице из-за маски.

«В коротком разговоре на осмотре он просил и умолял донести и просить людей вакцинироваться, иначе этот ужас никогда не закончится», – приводит женщина слова медика.

Специалист возмутился тому факту, что люди по-прежнему могут ходить без масок и гулять в барах и ресторанах. По его мнению, они не понимают, что это приведет к увеличению числа заразившихся.

В итоге Немчинова также призвала белгородцев сделать прививку от коронавируса.