В аварии на Южной окружной пострадали семь человек

В аварии с зерновозом на Южной окружной Рязани, которая произошла 21 января, пострадали семь человек. Подробности ДТП опубликовала ГАИ Рязанской области.

Примерно в 15:50 на 191-ом километре автодороги М-5 «Урал» 35-летний водитель за рулем «Шевроле Орландо», по предварительной информации, столкнулся с грузовиком «Ман», которым управлял 55-летний мужчина.

Травмы различной степени тяжести получили водитель грузовика, водитель легковушки и пять его пассажиров. Им оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.