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Понедельник, 27 июня, 2022

В Александрове музыканты исполнили матерный рэп о жестком сексе на фоне церкви

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В Александрове музыканты исполнили матерный рэп о жестком сексе на фоне церкви

Празднование Дня молодежи в Александрове обернулось скандалом, пишет портал «День во Владимире». Ролик опубликован в AlexAutoLive | Александров в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, приглашенные музыканты исполнили матерный и пошлый рэп при детях на фоне Рождественского собора.

Как стало известно, дети занимались на спортивных тренажерах и катались на велосипедах под «песню» о жестком сексе. Одна маленькая девочка закрыла уши, чтобы не слышать исполнителей.

Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова назвала ситуацию «вопиющей и недопустимой». По факту проводится служебная проверка.

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