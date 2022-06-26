В Александрове музыканты исполнили матерный рэп о жестком сексе на фоне церкви

Празднование Дня молодежи в Александрове обернулось скандалом, пишет портал «День во Владимире». Ролик опубликован в AlexAutoLive | Александров в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, приглашенные музыканты исполнили матерный и пошлый рэп при детях на фоне Рождественского собора.

Как стало известно, дети занимались на спортивных тренажерах и катались на велосипедах под «песню» о жестком сексе. Одна маленькая девочка закрыла уши, чтобы не слышать исполнителей.

Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова назвала ситуацию «вопиющей и недопустимой». По факту проводится служебная проверка.