В Академии ФСИН завершились Всероссийские соревнования по стрельбе

30 апреля на плацу Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония закрытия XIIIежегодного открытого турнира памяти конструктора Тульского конструкторского бюро приборостроения, уроженца г. Сасово Рязанской области, Героя Социалистического Труда Николая Федоровича Макарова.

Профессиональные и спортивные навыки в тире учебного заведения и на стрельбище в п. Реткино демонстрировали представители ФСИН, МВД, ФСБ, ФССП и Сбербанка России, Росгвардии, члены Федерации практической стрельбы России.

Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, Герой Советского Союза Юрий Плугин, руководители силовых ведомств Рязанской области, представители Рязанской областной организацииОбщества «Динамо», доцент кафедры боевой подготовки и спорта, профессор академии военных наук, многократный победитель и призер Чемпионатов МВД СССР и России, ЦС «Динамо», мастер спорта СССР по пулевой стрельбе, мастер спорта СССР по стрельбе из боевого оружия Олег Насонов.

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Победителями соревнований стали:

в упражнении ПБ-15 среди мужчин – Максим Левин (РФМУ МВД России им. В.Я. Кикотя);

в упражнении ПБ-15 среди женщин – Ксения Галеева (Академия ФСИН России);

в упражнении ПБ-9 среди мужчин – Александр Матвеенко (ЦА ФСИН России);

в упражнении ПБ-9 среди женщин – Ксения Галеева (Академия ФСИН России);

в упражнении ПБ-8 среди мужчин – Андрей Фоломеев (РФМУ МВД России им. В.Я. Кикотя);

в упражнении ПБ-8 среди женщин – Ксения Галеева (Академия ФСИН России);

в упражнении ПБ-14 среди мужчин – Андрей Фоломеев (РФМУ МВД России им. В.Я. Кикотя);

в упражнении ПБ-14 среди женщин – Ксения Галеева (Академия ФСИН России);

в личном первенстве по практической стрельбе в категории Lady – Анна Булавкина (Академия ФСИН России);

в личном первенстве по практической стрельбе в категории Junior – Данил Дитлер (Академия ФСИН России);

в личном первенстве по практической стрельбе в классе Open – Андрей Малышев (Академия ФСИН России);

в личном первенстве по практической стрельбе в классе Classic – Николай Артемкин (Сбербанк России);

в командном зачете в классе Open – команда СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области;

в командном зачете в классе Classic – команда Академии ФСИН России.

За высокие спортивные результаты медалью ежегодного турнира памяти Николая Федоровича Макарова награждены начальник отдела наград Управления по работе с личным составом Денис Лакин и курсант 315 учебной группы юридического факультета академии Ксения Галеева.

Благодарственным письмом за значительный вклад в развитие и популяризацию служебно-прикладных видов с порта, а также за помощь в организации судейства Чемпионата Управления Росгвардии по Рязанской области по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия награждены заместитель начальника академии по служебно-боевой подготовке Андрей Малышев и старший преподаватель кафедры огневой подготовки Станислав Нота.

Ряд курсантов академии награждены благодарственными письмами.