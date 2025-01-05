В 94 года ушла из жизни почётный профессор РГУ Галина Богатова

— Как заведущая сектором лексикологии и лексикографии Института русского языка РАН она вышла с инициативой возродить имя учёного-земляка академика И. И. Срезневского в Рязанском крае. С 1989 г. эта работа началась при активном её участии в рязанской школе 31 и продолжилась с 2006 г. в РГУ имени С. А. Есенина, — говорится в некрологе.