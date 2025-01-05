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Происшествия

В 94 года ушла из жизни почётный профессор РГУ Галина Богатова

Валерия Мединская

5 января на 95-м году жизни скончалась Галина Александровна Богатова. Трагическую новость сообщил музей академика Срезневского РГУ имени С. А. Есенина.

Галина Богатова — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук имени В. В. Виноградова, почётный профессор РГУ имени С. А. Есенина. Она родом из Рязани, закончила Рязанский государственный педагогический институт и аспирантуру в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

— Как заведущая сектором лексикологии и лексикографии Института русского языка РАН она вышла с инициативой возродить имя учёного-земляка академика И. И. Срезневского в Рязанском крае. С 1989 г. эта работа началась при активном её участии в рязанской школе 31 и продолжилась с 2006 г. в РГУ имени С. А. Есенина, — говорится в некрологе.

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам Галины Александровны Богатовой.

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