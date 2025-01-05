В 94 года ушла из жизни почётный профессор РГУ Галина Богатова

5 января на 95-м году жизни скончалась Галина Александровна Богатова. Трагическую новость сообщил музей академика Срезневского РГУ имени С. А. Есенина.
Галина Богатова — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук имени В. В. Виноградова, почётный профессор РГУ имени С. А. Есенина. Она родом из Рязани, закончила Рязанский государственный педагогический институт и аспирантуру в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам Галины Александровны Богатовой.