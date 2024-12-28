В 2025 году автомобилистов ждут изменения в сфере ОСАГО

В 2025 году автомобилистов ждут изменения в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. Возместить убытки станет проще, а при регистрации машины полис не потребуется.

С 1 января страховщики будут обязаны принимать заявления на компенсацию от пострадавшего в ДТП не только в офисах, но и онлайн. Это может быть личный кабинет на сайте компании или мобильное приложение. После проверки документов, прикрепленных к заявлению, например, протокола и фотографий с места аварии, страховщик пришлет направление на экспертизу, а затем выплатит возмещение или направит на ремонт. Только за 9 месяцев 2024 года страховые компании выплатили жителям Рязанской области 928 млн рублей, что почти на 21% превышает показатель за аналогичный период годом ранее.

При оформлении европротокола водители по-прежнему смогут использовать приложения «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги Авто». Европротокол можно оформить, если в ДТП было два участника, пострадали только транспортные средства и на обе машины оформлены полисы ОСАГО. Для максимального возмещения, которое составляет 400 тысяч рублей, нужно зафиксировать повреждения в мобильном приложении, а между водителями не должно быть разногласий по обстоятельствам аварии. С января по сентябрь 2024 года при дистанционном урегулировании убытков страховщики перечислили рязанским автомобилистам почти 2,6 млн рублей. Лишь в 5 случаях из 67 было направление на ремонт, в остальных это было денежное возмещение ущерба.

А с 1 марта 2025 года полис ОСАГО не потребуется для постановки машины на учет в ГИБДД. Но документ будет не обязателен лишь при регистрации автомобиля. Для ее эксплуатации страховка по-прежнему необходима.