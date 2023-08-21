В 2023 году в Рязанской области было введено 448,5 тысяч квадратных метров жилья

По данным Росстата, за семь месяцев 2023 года в Рязанской области было введено 448,5 тысяч квадратных метров жилья.

Данную статистику озвучили на рабочей встрече министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина и вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в области благоустроят 25 общественных территорий. На 10 объектах, включая Аллею шествия Бессмертного полка в Полянах, территорию мемориального комплекса воинам 10 Армии в Михайлове, парк по улице Республиканская площадь в Шацке и пляж «Каширинский» в Александро-Невском городском поселении, работы уже завершены.

На встрече также обсудили развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона и реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». Особое внимание уделили реализации проектов комплексного развития территорий, уточняет пресс-служба областного правительства.

Кроме этого, Артем Бранов и Ирек Файзуллин обсудили программу модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой в 2023–2024 годах планируется обновить 19,5 километров сетей.