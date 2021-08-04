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Среда, 4 августа, 2021
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В 2021 году в Рязани отремонтируют 100 школ

7info7
В 2021 году в Рязани отремонтируют 100 школ
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В Рязанской области в этом году отремонтируют 100 школ, сообщает пресс-служба правительства региона.

В двух учебных заведениях запланирован капитальный ремонт на средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Ещё 23 школы отремонтируют за счёт предоставленных областей субсидий. Их общая сумма – 17 млн руб.

Из резервного фонда правительства региона выделено более 100 млн руб. Их направят на ремонт в 75 школах.

Напомним, что на днях президент России Владимир Путин дал поручение продумать механизмы ускорения ремонтной кампании в образовательных учреждениях. Особое внимание будет уделено организации контроля за качеством работ.

В Рязанской области ход работ и их приёмка осуществляется в рамках контроля общественности и депутатов. Такое поручение дал губернатор Николай Любимов.

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