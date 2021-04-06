В 2021 году в России обнаружено 1529 сайтов лжебанков

В I квартале 2021 года в России зафиксировано 1529 лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций. Их число выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, подсчитали для «Известий» в компании по кибербезопасности BI.ZONE. По данным экспертов, за весь прошлый год в России обнаружено почти 6,5 тыс. сайтов лжекредитных организаций.

Число фишинговых сайтов растёт, потому что это самый дешёвый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп, — заявил «Известиям» директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

В кредитных организациях «Известиям» пояснили, что на мошеннических сайтах у россиян выманивают данные банковских карт или сведения для входа в аккаунт кредитной организации. Кроме того, злоумышленники зарабатывают на комиссиях или страховках, которые якобы необходимы для получения услуг на выгодных условиях.

В 2020 году ЦБ заблокировал 1034 сайта лжебанков и 45 сайтов лжестраховых компаний, следует из годового отчёта регулятора. За прошлый год количество мошеннических сайтов в этих категориях выросло вдвое.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Предъявите реквизиты: в 2021 году в РФ появилось 1,5 тыс. лжебанков