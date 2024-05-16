Уволен чиновник, обозвавший пострадавших от паводка россиян клоунами

От должности освободили советника протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения аппарата губернатора Омской области Степана Огорелкова, сообщило РИА Новости.

По данным местных СМИ, несколько дней назад 23-летний чиновник опубликовал оскорбительный пост в соцсетях. Он назвал «клоунами» жителей Усть-Ишимского района, которые требовали проверить должностных лиц, ответственных за подтопление домов в регионе.

Кроме того, Огорелков призывал их «взять лопаты и самим строить дамбы».

После этого на чиновника была заведена служебная проверка.