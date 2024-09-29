Уроженца Рязани Александра Гениса* признали иноагентом

В список иноагентов попал писатель Александр Генис*. Об этом сообщается на сайте минюста РФ.

Александр Генис* — уроженец Рязани, который смог достичь мировой известности. Он родился 11 февраля 1953 года. Вырос он в Риге, окончил филологический факультет Латвийского университета, а в 1977 переехал в США, где живет по сей день.

С 1983 году он начал работать на Радио «Свобода». Александр Генис* был членом редакционного совета журнала «Иностранная литература», вел телецикла «Письма из Америки» на канале «Культура».

В марте 2022 года писатель подписал открытое письмо против СВО. По данным минюста, в список иноагентом попал за «распространением недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России и ее граждан».

*признан иноагентом