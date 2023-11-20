Уральцы обратились к Путину из-за разборок в школе

Жители Талицы Свердловской области обратились к президенту Владимиру Путину из-за ситуации со школой № 55, пишет E1.RU.

В следующем году ее закрывают на ремонт, в результате чего детей распределят по учебным заведениям в соседних поселках. Родители негодуют, что они находятся в нескольких километрах от старой школы. Они считают, что ремонт может затянуться, а школьникам придется ходить на учебу по темноте. Взрослые призвали оставить их детей учиться в Талице.

«Дети будут обучаться в зданиях близлежащих образовательных учреждений в шаговой доступности», – заверил их врио главы городского округа Михаил Михайлов.

По его словам, на встрече присутствовали двадцать человек, которые разошлись домой удовлетворенные разъяснением ситуации.