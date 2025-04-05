«Уникальная погодная свистопляска» ожидается в Рязанской области

В воскресенье, 6 апреля, в Рязанской области ожидается «уникальная погодная свистопляска». Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Роман Степанов.

По словам специалиста, волновой циклон, который сформируется на холодном фронте, втянет в себя две очень контрастные воздушные массы: холодный воздух с севера и теплый южный воздух со стороны Черного моря. Поэтому на севере области осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега, на юге — в виде мокрого снега и дождя.

Утром в субботу циклон уже начал формироваться с центром в Брянской области.

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Степанов считает, что местами снег в Рязанской области будет сильным, в части районов сформируется временный снежный покров, а температура упадет до нуля и ниже.

Особенно внимательными стоит быть водителям — на дорогах будет скользко.

— К вечеру понедельника осадки ослабеют, но температура останется такой же низкой, — пишет синоптик, отмечая, что в пятницу воздух в Рязани прогрелся до плюс 19 градусов.

По прогнозу метеоролога, снег и морозы в этом году не должны нанести серьёзный удар по ожившим весной растениям, как это было в 2024 году. Снег растает, весна вернётся.