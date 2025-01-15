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Изображение от freepik
Общество

Уничтожен штаб ВСУ со старшими офицерами, руководящими Курской операцией

Алексей Самохин

Уничтожен штаб группировки ВСУ со старшими офицерами, руководящими Курской операцией. Об этом рано утром 15 января сообщил телеграм-канал Win/Win.

По информации источника, ракетный удар ВС РФ нанесли по скоплению живой силы и штабу ВСУ в Сумах.

— Многочисленные жертвы и оцепление СБУ в данный момент. Вереницы скорых. Минимум три БТРГ готовились в ночную ротацию, — пишет автор поста.

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По данным телеграм-канала «Военная хроника», на базе штаба решались вопросы организации контрбатарейной борьбы после появления у российских сил северокорейских 170-мм САУ Koksan, стреляющих на 60 километров. Кроме того, офицеры ВСУ решали, как рассредоточить резервы на Суджанском направлении.

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