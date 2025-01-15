Уничтожен штаб ВСУ со старшими офицерами, руководящими Курской операцией

Уничтожен штаб группировки ВСУ со старшими офицерами, руководящими Курской операцией. Об этом рано утром 15 января сообщил телеграм-канал Win/Win.

По информации источника, ракетный удар ВС РФ нанесли по скоплению живой силы и штабу ВСУ в Сумах.

— Многочисленные жертвы и оцепление СБУ в данный момент. Вереницы скорых. Минимум три БТРГ готовились в ночную ротацию, — пишет автор поста.

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По данным телеграм-канала «Военная хроника», на базе штаба решались вопросы организации контрбатарейной борьбы после появления у российских сил северокорейских 170-мм САУ Koksan, стреляющих на 60 километров. Кроме того, офицеры ВСУ решали, как рассредоточить резервы на Суджанском направлении.