Умерла актриса Нина Русланова

В воскресенье, 21 ноября, в возрасте 75 лет скончалась известная актриса Нина Русланова. Об этом, со ссылкой на директора Гильдии актеров кино России Валерию Гущину, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, Русланова умерла после продолжительной болезни.

Русланова — заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, обладательница престижных театральных и кинопремий. Сыграла почти в 150 фильмах, множестве спектаклей, озвучивала мультфильмы.

Среди её работ — роль в сериале «Папины дочки», фильмах «Собачье Сердце», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война».