Среда, 9 августа, 2023
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Улицы Канищево помыли шампунем перед визитом губернатора

7info
Фото: vk.com/voditelrzn62

В микрорайоне Канищево помыли шампунем улицы перед визитом губернатора Павла Малкова. На подготовку обратил внимание пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

— Сегодня перекрывали улицу Станкозаводскую от «Кита», мыли её с шампунем!!! Лавочки в парке разбитые вчера срезали, сегодня днём новые поставили, — написал автор поста.

По словам рязанца, рабочие заделали ямы на пешеходной дорожке, стригут газоны. Пользователь ВК предлагает главе региона еженедельно посещать разные районы Рязани.

Мэрия, комментируя пост, заявила, что все описанные действия проводятся в плановом режиме. Скрыть проблемы от губернатора, активно использующего информацию соцсетей, наведением косметического лоска невозможно.

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