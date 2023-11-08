Уголовное дело завели на хозяина наркопритона в Рязани

В Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона на улице 26 Бакинских комиссаров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Притон находился в квартире жилого дома. Оперативники задержали 28-летнего хозяина вместе с гостями — двумя мужчинами и женщиной. Вся компания была под действием наркотиков.

Держатель притона находится под следствием за фиктивную постановку на учет пятерых иностранных граждан. На мужчину завели уголовное дело. По ч.1 ст. 232 УК РФ виновному грозит до 4 лет лишения свободы.

Задержанных привлекут к административной ответственности за употребление наркотиков.