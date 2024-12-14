Учитель из Красногорска убил жену, пока трое их детей спали за стенкой

В подмосковном Красногорске 41-летний учитель математики и информатики убил свою жену в своей квартире, пока трое их детей спали за стенкой, пишет « КП ».

Трагедия произошла 3 декабря. По словам знакомых, женщина ревновала своего мужа. В день трагедии он приехал домой поздно, поскольку ездил в деревню и чинил котел в частном доме. Вероятно, супруга не поверила ему и стала отчитывать возлюбленного.

«Дети слышали странные звуки ночью в спальне, но не поняли, что происходит, а заходить не стали, так как понимали, что родители не в духе», – говорится в публикации.

Утром ребята хотели перед школой увидеться с мамой, однако отец запретил им заходить в спальню. На тот момент женщина уже была мертва. По данным СК, во время ссоры она угрожала мужу разводом.

Против учителя завели уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО.