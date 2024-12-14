Суббота, 14 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Учитель из Красногорска убил жену, пока трое их детей спали за стенкой

Дата публикации

powder

В подмосковном Красногорске 41-летний учитель математики и информатики убил свою жену в своей квартире, пока трое их детей спали за стенкой, пишет «КП».

Трагедия произошла 3 декабря. По словам знакомых, женщина ревновала своего мужа. В день трагедии он приехал домой поздно, поскольку ездил в деревню и чинил котел в частном доме. Вероятно, супруга не поверила ему и стала отчитывать возлюбленного.

«Дети слышали странные звуки ночью в спальне, но не поняли, что происходит, а заходить не стали, так как понимали, что родители не в духе», – говорится в публикации.

Утром ребята хотели перед школой увидеться с мамой, однако отец запретил им заходить в спальню. На тот момент женщина уже была мертва. По данным СК, во время ссоры она угрожала мужу разводом.

Против учителя завели уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО.

Новости рубрики
Новости мира

Психолог Кулешова назвала пять ошибок, которые уничтожают любовь и брак

В каждой семье идеальный брак выглядит по-разному: для кого-то он — увлекательное приключение, для кого-то — уютный островок спокойствия. Но со временем даже самые гармоничные отношения сталкиваются с испытаниями.
Новости мира

Саратовский врач лишилась работы из-за слов о «тупых мамашах» с болеющими детьми

Ситуация с высказываниями сотрудницы поликлиники № 1 города Балаково Екатерины Майоровой вызвала широкий общественный резонанс.
Новости мира

NI: США могут разместить ядерные бомбы на Украине в ответ на «Орешник»

Подобный шаг, по мнению авторов The National Interest, лишь усугубит дестабилизацию в регионе и сведет на нет любые перспективы мирного урегулирования конфликта.