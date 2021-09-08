Ученые БСМП и РязГМУ получили патент на инновационный способ лечения

Под руководством главного врача Больницы скорой медицинской помощи Виктора Филимонова учреждение постоянно внедряет современные способы лечения, помогающие оперативно и качественно оказывать помощь пациентам различного профиля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

На этот раз хирург БСМП Владислав Иванов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии с курсом хирургических болезней Рязанского медицинского университета им. И. П. Павлова совместно с Иваном Копытиным, аспирантом то же кафедры, запатентовали инновационный способ лечения кист печени и селезенки. Методика позволит осуществлять операции пациентам с подобными осложнениями лапароскопическим доступом, а значит, минимально инвазивным и безопасным методом. Это достижение создаст более комфортные и прогнозируемые условия работы и для врачей-хирургов.