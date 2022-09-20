Ученики подшефного Росгвардии класса в Рязани принесли клятву кадета

В школе №38 Рязани прошла торжественная церемония приведения воспитанников подшефного Росгвардии 5 класса к «клятве кадета». Перед лицом учителей и своих школьных товарищей 20 учеников пятого класса прочитали клятву кадета. Они пообещали хорошо учиться, заниматься спортом, быть честными и порядочными и гордо носить звание кадета.

В мероприятии приняли участие замначальника регионального Управления Росгвардии полковник Дмитрий Руденченко, директор рязанской школы №38 Ирина Каширская, военнослужащие Росгвардии и учащиеся образовательного учреждения.

Дмитрий Руденченко и военнослужащие ведомства вручили школьникам первые в их жизни погоны.

Дмитрий Руденченко: «Две буквы К (кадетский класс), которые будут красоваться на ваших погонах, означают, что вы должны быть примером для других школьников. Ребята из 7Б класса, которые уже два года носят военную форму и кадетские погоны, подскажут, как получить максимум знаний и умений, находясь в составе кадетского класса. А ваши преподаватели и наши сотрудники и военнослужащие поделятся с вами своим опытом»

Управление Росгвардии по Рязанской области активно взаимодействует с рязанской школой №38 уже много лет. Здесь учился офицер рязанского СОБР Виктор Лунин, погибший при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

С сентября 2020 года на базе школы сформирован подшефный Росгвардии класс. Отряд состоит из 25 учеников 7Б класса. Ребята занимаются военно-прикладными видами спорта и участвуют в военно-патриотических мероприятиях. В сентябре этого года в образовательном учреждении появился ещё один подшефный класс, в который вошли учащиеся 5 класса.