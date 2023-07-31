Понедельник, 31 июля, 2023
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Участник «Тавриды» от Рязанской области погиб в Крыму

7info
Фото: vk.com/citysudak

В Крыму пропал приехавший на арт-кластер «Таврида» из Рязанской области Евгений Денисов. Объявление о поисках молодого человека разместила в крымских пабликах мать рязанца.

Евгений пропал 27 июля в районе Академического пляжа в городе Судак. Рязанец страдает эпилепсией.

В группе «ПЛОХИЕ НОВОСТИ. ЖЕСТЬ. КРЫМ» появилась информация: Денисов найден погибшим. Якобы, его опознала сестра.

Рязанский областной научно-методический центр выразил соболезнования по поводу безвременной кончины руководителя кружка Пителинского районного Дома культуры Евгения Александровича Денисова.

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