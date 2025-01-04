Участник спецоперации из Волгоградской области трагически погиб, узнав о рождении дочки

Участник СВО Денис Доценко трагически погиб в Ростовской области после похорон отца, погибшего на Украине, это произошло в тот момент, когда военный узнал о рождении дочки, пишет V1.RU.
Предварительно, 31-летний военный приехал поселок Елань Волгоградской области, чтобы попрощаться с родственником. Второго января он возвращался обратно в зону СВО.
Это произошло неподалеку от памятника всем павшим войнам «Журавли» на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.
Доценко попал на фронт в ходе частичной мобилизации сентября 2022 года. До этого он работал водителем у местного предпринимателя.
По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.