Участник спецоперации из Волгоградской области трагически погиб, узнав о рождении дочки

Участник СВО Денис Доценко трагически погиб в Ростовской области после похорон отца, погибшего на Украине, это произошло в тот момент, когда военный узнал о рождении дочки, пишет V1.RU .

Предварительно, 31-летний военный приехал поселок Елань Волгоградской области, чтобы попрощаться с родственником. Второго января он возвращался обратно в зону СВО.

«Перед Ростовом он остановился и вышел из машины. Ему в этот момент жена позвонила и сказала, что только что родила дочку. И его сразу после этой новости сбила машина», — рассказали друзья бойца.

Это произошло неподалеку от памятника всем павшим войнам «Журавли» на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.

Доценко попал на фронт в ходе частичной мобилизации сентября 2022 года. До этого он работал водителем у местного предпринимателя.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.