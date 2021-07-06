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Вторник, 6 июля, 2021
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Участник нападения на антифашиста в Рязани получил условный срок

7info7
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В Рязани участник нападения на антифашиста получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 6 июля.

29-летний местный житель, являясь приверженцем идеологии нацизма, летом 2018 года вместе с приятелями заметил на улице участника антифашистской группировки. Это случилось на улице Шевченко.

Молодой человек догнал прохожего, нанёс ему удары кулаками и ногами по голове, конечностям и туловища. Несколько раз он прыгнул на тело потерпевшего. Также злоумышленник унизительно выражался в отношении антифашиста. Процесс избиения засняли на телефон.

Выявили преступление сотрудники МВД и ФСБ. На суде обвиняемый признал свою вину, в содеянном раскаялся. Рязанца признали виновным, ему назначили наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно. Испытательный срок — три года.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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