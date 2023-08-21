Участница шоу «Пацанки»: погибшую в Рязани Юлию Михайлову избили в день смерти

Погибшую в Рязани при падении с 22-го этажа участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову в день смерти избили, сообщила в соцсети коллега девушки по съёмкам Кристина Захарова.

По словам Захаровой, у нее на руках имеется видео с дракой, сообщает «Газета.ру». Запись девушка пока не опубликовала.

Захарова рассказала, что на Юле во время драки сидела девушка, пинала её.

Юлия Михайлова погибла поздно вечером 19 августа. Тело участницы 7-го сезона «Пацанок» нашли около дома № 18 по улице Чкалова в Рязани. Она умерла до приезда скорой помощи.