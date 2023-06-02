У жителя Елатьмы обнаружили марихуану

В Касимовском районе сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обнаружили марихуану у 57-летнего жителя посёлка Елатьма. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники получили информацию, что мужчина может выращивать дома коноплю. Была организована проверка. Полицейские обнаружили импровизированные тайники, в которых хранились фрагменты растений разной степени высушенности.

Эксперты установили, что житель Елатьмы хранил дома 3,87 грамма марихуаны и 1,4 килограмма конопли. Мужчина вырастил коноплю у себя дома и сушил, чтобы получить марихуану.

Уголовное дело следователи завели по ч.2 ст. 228 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.