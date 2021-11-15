У ковидного госпиталя в Сасове прошёл крестный ход

В Сасове прошёл крестный ход у больницы, где проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19. Об этом сообщило Сасовское благочиние

Водосвятный молебен и пеший крестный ход на территории медицинского учреждения священники и прихожане совершили 14 ноября. Настоятель Казанского собора от лица прихожан пожелал всем скорейшего выздоровления.

Крестный ход у ковидного госпиталя стал частью автомобильного крестного хода вокруг Сасова. Его провели по благословению епископа Касимовского и Сасовского Василия.

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