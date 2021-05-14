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Пятница, 14 мая, 2021
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У белгородского лихача арестовали Mercedes за 365 штрафов

Никита Брыкин
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Судебные приставы арестовали автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит проживающему в Белгороде злостному нарушителю скоростного режима, пишет портал «Go31.ru».

В региональном управлении МВД уточнили, что 13 мая сотрудники дорожной полиции остановили иномарку. Выяснилось, что ее 26-летним владелец имеет 365 неоплаченных штрафов на сумму 229 тысяч рублей.

Автомобилист знал о накопившихся долгах, однако предпочитал избегать встреч с приставами.

В итоге автоинспекторы нашли Mercedes и арестовали транспортное средство. На следующий день должник погасил все штрафы, чтобы его «железного коня» не продали на торгах.

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