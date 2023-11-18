Суббота, 18 ноября, 2023
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Трупы двух россиян обнаружили на севере Индии в предгорьях Гималаев

7info

Тела двух граждан России найдены в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии. Об обнаружении тел со ссылкой на местную полицию сообщает ТАСС.

Мужчина и женщины находились у горячего источника. На телах имеются раны, но они не смертельные. Правоохранители не видят причин считать смерти россиян криминальными.

В гостевом доме, где жили мужчины и женщина, найдена записка на английском языке. Люди просили передать личные вещи в посольство России.

Идёт следствие.

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